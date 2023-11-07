Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по реализации проекта «Создание сети университетских кампусов». В нём приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, губернаторы регионов и ректоры вузов, где строятся современные межвузовские кампусы. По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране должно быть не менее 25 таких кампусов.

«В первом полугодии 2024 года должны быть построены 19 объектов кампусов в Москве, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Нижнем Новгороде. Их создание на постоянном контроле Минобрнауки и глав субъектов. Объекты кампусов обеспечат комфортной жилой инфраструктурой более 3,5 тысячи студентов и преподавателей. Это порядка 73 тыс. кв. м учебных и общественных площадей для молодёжи. К 2028 году планируется создать 17 университетских кампусов общей стоимостью свыше 500 млрд рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что важно не допустить переноса сроков строительства и оснащения кампусов. Правительство России ведёт постоянный мониторинг всех этапов строительства. По словам Дмитрия Чернышенко, создаваемые по поручению Президента кампусы уже стали центрами притяжения молодёжи. Например, на территории кампуса в Екатеринбурге, первые объекты которого уже ввели в эксплуатацию, прошёл Международный фестиваль университетского спорта, в Новосибирске – международный форум «Технопром-2023».

Кампусы первой волны отбора активно строятся в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске, Новосибирске. Ещё 10 кампусов – на стадии разработки проектно-сметной документации и подготовительных строительных работ: в Екатеринбурге (вторая очередь), Томске, Иваново, Самаре, на федеральной территории «Сириус», в Хабаровске, Перми, Архангельске, Тюмени и Великом Новгороде.

«Сейчас в России реализуется сложный и масштабный проект по созданию сети современных кампусов в разных регионах страны. Суммарная площадь 17 создаваемых кампусов составляет свыше 2,3 млн кв. м, количество мест для размещения студентов и профессорско-преподавательского состава – свыше 62 тыс. Реализация поставленных целей будет иметь долгосрочный положительный эффект для развития высшего образования, сферы исследований и разработок в каждом из субъектов-участников», – сказал Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки доложил о результатах работы за 10 месяцев. Он напомнил, что были разработаны стандарты образовательной среды и оснащения кампусов, определены ключевые эффекты от реализации проектов до 2030 года.

О ходе создания кампусов доложили губернаторы Калининградской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей, Хабаровского края, Республики Башкортостан, представители Томской и Сахалинской областей, Москвы, МГТУ им. Н.Э.Баумана.