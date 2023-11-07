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Марат Хуснуллин: На втором этапе трассы Дюртюли – Ачит в Пермском крае уложили более 130 тыс. тонн асфальтобетона

7 ноября 2023, 14:30 378 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Автомагистраль Дюртюли – Ачит станет продолжением скоростной дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга. На участке в Пермском крае уже уложено порядка 20 км нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В Пермском крае проходит один из трёх этапов масштабной дороги Дюртюли – Ачит общей протяжённостью 275 км. Буквально в круглосуточном режиме строители трудятся на участке – уложили уже более 130 тыс. т дорожного покрытия – это порядка 20 км нижнего слоя асфальтобетона. Всего же общая протяжённость второго этапа составит 92 км. Ещё два участка пройдут через Республику Башкортостан и Свердловскую область. Уже в следующем году планируем завершить строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Благодаря этому время в пути между городами в среднем сократится с 35 до 17 часов», – сказал Марат Хуснуллин.

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по устройству земляного полотна.

«Строители произвели выемку 2,4 млн кубометров грунта, а также выполнили устройство насыпи общим объёмом порядка 2 млн кубометров. Продолжается устройство основания из щебёночно-песчаной смеси – работы уже выполнены в общей сложности на 23 км. Проводятся мероприятия по планировке и укреплению откосов, устройству водопропускных труб. Кроме того, мостовики возводят 17 искусственных сооружений, среди которых 6 мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием – более 24 м», – сказал Вячеслав Петушенко.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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