Автомагистраль Дюртюли – Ачит станет продолжением скоростной дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга. На участке в Пермском крае уже уложено порядка 20 км нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В Пермском крае проходит один из трёх этапов масштабной дороги Дюртюли – Ачит общей протяжённостью 275 км. Буквально в круглосуточном режиме строители трудятся на участке – уложили уже более 130 тыс. т дорожного покрытия – это порядка 20 км нижнего слоя асфальтобетона. Всего же общая протяжённость второго этапа составит 92 км. Ещё два участка пройдут через Республику Башкортостан и Свердловскую область. Уже в следующем году планируем завершить строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Благодаря этому время в пути между городами в среднем сократится с 35 до 17 часов», – сказал Марат Хуснуллин.

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по устройству земляного полотна.