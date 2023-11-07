Энергетики Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2023 года провели капитальный ремонт свыше 216 км линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ. ЛЭП обеспечивают электроэнергией более 370 тыс. человек в Тимашевском, Калининском, Каневском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

В ходе работ сотрудники Тимашевских электрических сетей заменили более 4,5 тыс. изоляторов, почти 6 км грозозащитного троса и 18 опор ЛЭП. Энергетики установили свыше 450 птицезащитных устройств (ПЗУ) и выполнили расчистку 42 га просек вдоль воздушных трасс линий электропередачи для предупреждения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода от древесно-кустарниковой поросли

Новые изоляторы, изготовленные из закаленного стекла, обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. А ПЗУ уберегут пернатых от поражения электрическим током и обеспечат защиту энергообъектов от продуктов жизнедеятельности птиц, что снизит риск возникновения нештатных ситуаций.

– В 2023 году на ремонтную программу филиала выделено более 160 млн рублей. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. мы выполнили комплексные ремонты на восьми крупных питающих центрах 35-110 кВ и 38 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.