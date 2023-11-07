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  • "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 500 садовых домов в Кировском районе Ленинградской области

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 500 садовых домов в Кировском районе Ленинградской области

7 ноября 2023, 14:00 359 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 320 кВт дополнительной мощности садовому товариществу (СНТ) «Октябрьский» в Кировском районе Ленинградской области.

Источник питания – подстанция 35 кВ «Арбузово». Общий объем присоединенной мощности садового товарищества составил 730 кВт. В рамках проведенных работ энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ с использованием надежного и безопасного самонесущего изолированного провода и новую комплектную трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ. Также установили силовой трансформатор номиналом 400 кВА и смонтировали систему учета электроэнергии. Мероприятия позволили обеспечить надежным электроснабжением 493 частных дома.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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