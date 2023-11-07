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"Россети Северный Кавказ" ремонтируют линии электропередачи в столице Дагестана

7 ноября 2023, 15:30 338 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса города Махачкалы к предстоящей зиме.

В настоящее время энергетики ведут работы по капитальному ремонту 14 воздушных и кабельных линий электропередачи в столице Дагестана. Оперативно-ремонтные бригады уже заменили 91 дефектную опору и более семи километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям.

Технические мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения центральной зоны города и самых крупных микрорайонов столицы республики. В их числе – Редукторный, Сепараторный и поселок Семендер.   

Ремонт 15,3 км кабельных линий электропередачи завершен. Всего до конца текущего года энергетики заменят на новые 22 кабельные линии общей протяженностью 66,3 км. В приоритетный перечень включены самые «проблемные» энергообъекты столицы региона.

Также в перечне запланированных мероприятий 2023 года – ремонт 97 км воздушных линий электропередачи и 72 трансформаторных пунктов с заменой 128 трансформаторов.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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