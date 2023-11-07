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"Россети" внедрят инновационные энергоэффективные технологии на подстанции 500 кВ, питающей северо-запад Самарской области

7 ноября 2023, 15:15 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Началась модернизация одного из крупнейших центров электроснабжения Поволжья –подстанции 500 кВ «Азот». На объекте будут реализованы инновационные решения, разработанные собственным научно-техническим центром Группы «Россети». Они позволят повысить энергоэффективность и увеличить ресурс силового оборудования при сохранении высокой надежности его работы.

На двух автотрансформаторах общей мощностью 1 051 МВА установят интеллектуальную систему управления охлаждением. Она будет контролировать работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих в режиме реального времени данных о температуре окружающей среды и оборудования, режимах его работы. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств. Расход электроэнергии на собственные нужды, затрачиваемые на охлаждение трансформаторов, снизится до 25%.

аботы проводятся в рамках национального отраслевого проекта «Энергоэффективная подстанция», инициатором и ключевым участником которого являются «Россети». Аналогичные технологии уже применяются на объектах высокого и сверхвысокого классов напряжения на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, центральных и южных регионах. Подстанция 500 кВ «Азот» – первый центр питания Самарской области, где реализуются такие решения.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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