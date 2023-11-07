Началась модернизация одного из крупнейших центров электроснабжения Поволжья –подстанции 500 кВ «Азот». На объекте будут реализованы инновационные решения, разработанные собственным научно-техническим центром Группы «Россети». Они позволят повысить энергоэффективность и увеличить ресурс силового оборудования при сохранении высокой надежности его работы.

На двух автотрансформаторах общей мощностью 1 051 МВА установят интеллектуальную систему управления охлаждением. Она будет контролировать работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих в режиме реального времени данных о температуре окружающей среды и оборудования, режимах его работы. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств. Расход электроэнергии на собственные нужды, затрачиваемые на охлаждение трансформаторов, снизится до 25%.

аботы проводятся в рамках национального отраслевого проекта «Энергоэффективная подстанция», инициатором и ключевым участником которого являются «Россети». Аналогичные технологии уже применяются на объектах высокого и сверхвысокого классов напряжения на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, центральных и южных регионах. Подстанция 500 кВ «Азот» – первый центр питания Самарской области, где реализуются такие решения.