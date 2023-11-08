Компания NKT успешно изготовила, проложила и смонтировала «под ключ» кабельную систему высокого напряжения постоянного тока для проекта морской ветровой электростанции Dogger Bank A. В настоящее время первая очередь электростанции Dogger Bank Wind Farm выработала свою первую электроэнергию. Этот проект ознаменовал собой важное достижение, поскольку первый морской ветровой комплекс в Великобритании теперь подключён к берегу при помощи кабельной системы высокого напряжения постоянного тока.

Проект строительства морской ветровой электростанции Dogger Bank Wind Farm в Северном море в 125-290 км от восточного побережья Йоркшира, Англия, предусматривает три этапа (первый этап, второй этап и третий этап). Ожидается, что электростанция Dogger Bank будет состоять из четырёх морских ветровых комплексов, и после полного ввода в эксплуатацию она станет самой крупной в мире морской ветровой электростанцией.

Компания NKT поставила 320-кВ кабельную систему высокого напряжения постоянного тока для экспорта электроэнергии, вырабатываемой морской ветровой электростанцией Dogger Bank A. Это первый из трёх этапов проекта строительства электростанции Dogger Bank Offshore Wind Farm, владельцами которой являются компании Equinor (Норвегия), SSE Renewables (Великобритания) и Vårgrønn (Норвегия).

Компания NKT разработала, изготовила и проложила наземную кабельную систему высокого напряжения переменного тока и морскую кабельную систему высокого напряжения постоянного тока. Кабели для этапа Dogger Bank A были произведены на заводе компании NKT в городе Карлскруна (Karlskrona), Швеция, который работает на 100% энергии из возобновляемых источников, минимизируя углеродный след кабельной системы. Компания также является поставщиком кабелей для предстоящих этапов Dogger Bank B и C.

В рамках экологической стратегии компании NKT операция монтажа подводных кабельных систем была осуществлена одним из самых энергоэффективных кабелеукладочных судов в отрасли - NKT Victoria. Эффективно сотрудничая со всеми участниками, компания NKT завершила проект в соответствии с графиком и в рамках установленного бюджета.

Когда все три фазы будут полностью введены в эксплуатацию, установленная мощность электростанции Dogger Bank составит 3,6 ГВт, и это будет первая в Великобритании морская ветровая электростанция, подключённая к системе постоянного тока. Ожидается, что Dogger Bank B будет полностью введён в эксплуатацию в 2025 году, а Dogger Bank C - в 2026 году.