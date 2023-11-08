Магистральный насос и система управления насосными станциями для перекачки строящейся системы водоснабжения городов Феодосия и Керчь произведена на территории ОЭЗ «Технополис Москва» компанией VDK. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Вопрос водоснабжения городов полуострова Крым всегда имел большое значение для региона. В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали магистральный насос и систему управления насосными станциями на строящуюся станцию водоснабжения Керчи и Феодосии. Установленная столичной компанией водоснабжающая инфраструктура позволит обеспечить водой более чем 218 тысяч человек, проживающих в этих городах. Компания дала пятилетнюю гарантию на свое оборудование, а ежедневный объем, который оно будет перекачивать, составит не менее 300 тысяч кубических метров воды», – рассказал Владислав Овчинский.

Разработка и контроль гидравлических моделей корпуса насоса и его рабочего колеса велась при помощи методов вычислительной гидродинамики с учетом опыта ведущих мировых производителей насоcного оборудования. Благодаря этому насосы этой серии обеспечивают высокий гидравлический КПД во всех диапазонах рабочих характеристик. По заявлениям производителя, динамическая балансировка вращающихся частей и подшипники с увеличенным ресурсом эксплуатации обеспечат безотказную работу насосных агрегатов в течение всего срока службы.

«Компания работает в особой экономической зоне столицы с 2015 года. За это время она выпустила более пяти тысяч единиц различного оборудования. В 2023 году число высокотехнологичных рабочих мест, созданных на предприятии, увеличилось на 40 процентов и превысило 100. Площадь территории, арендуемой компанией, составляет около двух тысяч квадратных метров. Оборудование, аналогичное поставленному в Феодосию и Керчь, но со своими техническими особенностями, ранее было установлено в Ивановской области, где успешно зарекомендовало себя», – поделился генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Компания поставляет свое оборудование более чем в 30 городов России. Кроме насосных систем предприятие выпускает высокоточную продукцию для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электронные системы обеззараживания. Продукция компании применяется в химической и нефтехимической, горнодобывающей, водоочистной и энергетической отраслях.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, сформированной инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.