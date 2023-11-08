Заместители Председателя Правительства Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». В нём приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев. В рамках совещания обсудили выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию в стране круглогодичных морских курортов.

Масштабный проект «Пять морей и озеро Байкал» предполагает строительство курортов на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. Цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.

«Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до 10 миллионов человек ежегодно, в срок до 2035 года. Ключевой вопрос – это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объём инвестиций прогнозно составит более 1 трлн рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тыс. новых рабочих мест. Мультипликатор по этим проектам: на каждый вложенный рубль федеральных средств – более 10 рублей внебюджетных инвестиций», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Сегодня 4 из 10 проектов находятся на юге России, они могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории. Среди проектов: курорт «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески», «Семейные курорты. Крымская Ривьера» в Республике Крым на Чёрном море и мегапроект «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

«Развитие туризма – это одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной. Увеличение туристического потока даст импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики регионов. Необходимо в штабном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелкими, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры. Также важно провести анализ дорожной инфраструктуры и включить подъездные пути к местам туризма в опорную сеть. Отдельно хочу отметить необходимость уделять внимание развитию туризма в новых регионах», – отметил Марат Хуснуллин.

Реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. Первое: появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха граждан. Второе: создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулирует развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому – город Сочи и его горнолыжные курорты.