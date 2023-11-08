На Егорлыкской ГЭС-1 завершили плановый капремонт гидроагрегата

Гидроремонт-ВКК (входит в Группу РусГидро) завершил плановый капитальный ремонт гидроагрегата №2 Егорлыкской ГЭС-1 (каскад Кубанских ГЭС). Работы - часть Программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станций РусГидро.

Агрегат разбирали полностью, с выемом рабочего колеса и ротора на монтажную площадку. За 58 дней специалисты Кубанского филиала «Гидроремонт-ВКК» провели дефектоскопию всех деталей и узлов, выявили и устранили все неполадки.

На гидротурбине отремонтировали и отрегулировали направляющий аппарат, выполнили ревизию маслонапорной установки, устранили кавитацию на лопастях рабочего колеса.

На генераторе специалисты провели переклиновку обмотки статора, ремонт ротора с восстановлением изоляции полюсов и заменой части вентиляционных лопаток. На ответственном узле гидрогенератора, подпятнике, выполнили ремонт втулки и запорного кольца, а также полировку зеркального диска. Отремонтировали воздухоохладители, маслоохладители, настроили систему автоматического управления гидроагрегата.

Перед пуском в работу специалисты лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) Кубанского филиала «Гидроремонт-ВКК» провели послеремонтные испытания: вибрационное обследование и проверку гарантий регулирования.

АО «Гидроремонт-ВКК» - крупнейшая в России ремонтно-сервисная компания в гидроэнергетике. Существует с 20 марта 2003 года, к 1 июля 2013 года она объединила все ремонтные организации на объектах ПАО «РусГидро» и вошла в состав холдинга.

Сегодня это 11 филиалов и 15 производственных участков непосредственно на гидроэнергетических объектах Группы РусГидро. АО «Гидроремонт-ВКК» располагает собственными лабораториями неразрушающего и вибрационного контроля, высоковольтных испытаний, водолазной службой.