На Курской АЭС-2 завершилась миссия поддержки ВАО АЭС по теме «Стратегия технического обслуживания и ремонта». Главной задачей миссии поддержки стал обмен опытом проведения ремонтов энергоблоков поколения 3+. Практику в этом вопросе накопили коллеги-атомщики с Ленинградской и Нововоронежской АЭС. Наработками делились представители Концерна «Росэнергоатом», «Атомэнергоремонта», НИИ атомного энергетического машиностроения ВИТИ НИЯУ МИФИ. О международном опыте рассказали специалисты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

«Строительство Курской АЭС-2 еще продолжается, но мы уже заранее исследуем тему предстоящих ремонтов энергоблоков ВВЭР-ТОИ. Из последних достижений строительной площадки — сами вырабатываем химически обессоленную воду, хотя этот процесс на предыдущих стройках начинался позднее. В активной фазе работы по подаче напряжения на собственные нужды. Завезли первый имитатор тепловыделяющей сборки, для того чтобы проводить пусконаладочные работы. Очень плотно идут события, это радует, — приветствуя участников образовательной миссии, отметил главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов. — Благодарю коллег за участие. Учтем ваш опыт при эксплуатации станции замещения. Основная цель нашей встречи — повысить безопасность атомных станций».

По итогам работы миссии представители ВАО АЭС сформируют отчет. Миссии поддержки ВАО АЭС проводятся регулярно на всех российских АЭС. Это позволяет атомным станциям эффективно улучшать производственные процессы проверенным на практике способом.

В настоящее время энергоблоки №2, №3, №4 Курской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации. Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО "Атомэнергопроект") на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.



Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.



В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Одним из главных приоритетов остаётся обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, а также бесперебойного снабжения предприятий и регионов.