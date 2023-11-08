ЭМ-КАБЕЛЬ: Юрию Михайловичу Бадьину — 50!

Непростая миссия – быть руководителем, поступки и дела которого всегда в центре внимания. Большая ответственность – принимать решения, от которых во многом зависит развитие и процветание любимого дела. Это напряженная и целеустремленная работа, каждодневный кропотливый труд.

ДОРОГОЙ И УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть каждый новый день приносит Вам энергию и вдохновение, блестящие идеи и возможности для их реализации. Желаем, чтобы Вас окружали преданные друзья и единомышленники, надежные партнеры и неравнодушные коллеги. Крепкого здоровья, благополучия и процветания Вам и Вашим близким!