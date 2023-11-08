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В Юрге за 755,5 млн капитально отремонтируют городскую больницу

8 ноября 2023, 16:00 267 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Министерство строительства Кузбасса проводит тендер на капитальный ремонт комплекса зданий Юргинской городской больницы, сообщает RosTender.info. Заявки принимаются до 17 ноября.

С победителем заключат госконтракт на разработку проекта и ремонтные работы, начальная цена составит 755,5 млн. Работы пройдут по адресу улица Машиностроителей, 5. К концу 2024 года планируется отремонтировать три объекта – главный корпус 1979 года постройки, одноэтажный пищеблок и гараж.

Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2025 годы».

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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