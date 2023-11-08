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В системе МОККО произошел ряд изменений

8 ноября 2023, 17:12 196 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ассоциация Электрокабель
Авторы и источники / Правообладателям

В системе МОККО произошел ряд изменений:

- 2 Поставщика расширили свои компетенции по группам оборудования
- Зарегистрировано 4 новых Поставщика оборудования
- появилось предложение о покупке VR-тренажера для обучения персонала
- Размещено 15 запросов от предприятий на покупку/ремонт кабельного оборудования

Призываем Вас активней работать в системе, размещая заказы и оценивая Поставщиков по рейтингу.

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Метки: МОККО, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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