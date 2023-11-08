В системе МОККО произошел ряд изменений:
- 2 Поставщика расширили свои компетенции по группам оборудования
- Зарегистрировано 4 новых Поставщика оборудования
- появилось предложение о покупке VR-тренажера для обучения персонала
- Размещено 15 запросов от предприятий на покупку/ремонт кабельного оборудования
Призываем Вас активней работать в системе, размещая заказы и оценивая Поставщиков по рейтингу.
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