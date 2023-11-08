Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 30-е заседание Федерального штаба по газификации. Мероприятие прошло в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в павильоне Координационного центра Правительства. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, члены правления «Газпрома», руководители его дочерних структур и руководители субъектов России.

Участники обсудили динамику догазификации в регионах за 10 месяцев текущего года, включая подключение к газопроводам домохозяйств, образовательных и медицинских учреждений, а также реализацию мер региональной социальной поддержки при проведении газа внутри участков для отдельных групп населения.

«С прошлого года программа социальной газификации стала бессрочной. Темпы её реализации значительно выросли. Назову несколько цифр: на текущую дату принято 1 млн 87 тыс. заявок на газификацию, заключено 1 млн 37 тыс. договоров, что в процентном выражении составляет порядка 95% от числа принятых заявок. Это очень хороший показатель. Наблюдаем также рост исполненных договоров до границ участков – порядка 760 тыс. договоров, или 73% от заключённых договоров. Ориентируемся, что к концу года выйдем на цифру 1 млн», – сообщил Александр Новак, открывая заседание.

В рамках расширения программы социальной газификации принято 500 заявок на подведение газа к медицинским и образовательным учреждениям, 150 школ и больниц уже газифицированы.

Вице-премьер отметил, что регионами-лидерами по исполнению программы газификации стали Московская область, Чеченская и Чувашская республики, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Владимирская, Волгоградская и Ростовская области.

Начиная с прошлого года около 52 тысяч человек из числа льготных категорий подали заявки на компенсацию затрат на газификацию домовладений в размере не менее 100 тыс. рублей. По состоянию на 1 ноября меры социальной поддержки в текущем году получили около 25 тысяч граждан на общую сумму более 2 млрд рублей. На меры социальной поддержки смогут претендовать помимо ранее согласованных девяти категорий граждан также участники специальной военной операции и члены их семей, а также инвалиды I группы, воспитывающие детей-инвалидов. Вице-премьер поручил регионам принять соответствующие нормативно-правовые акты, чтобы помощь дошла до новых получателей.

Александр Новак обратил особое внимание на необходимость работы с отклонёнными заявками на догазификацию. Это 406 тыс. заявок, составителям которых на уровне региональных штабов необходимо помочь с оформлением документов. Также поручено проработать причины расторжения договоров для минимизации таких случаев и уделить особое внимание исполнению действующих обязательств, включая подключение котельных к газу. Кроме того, будет проведена оценка работы региональных операторов по газификации.

Александр Новак осмотрел экспозицию павильона «Газпром» на выставке «Россия», где в интерактивной форме можно ознакомиться с технологическим процессом добычи и переработки газа.