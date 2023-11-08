Экспозицию компании СИБУР на международной выставке-форуме «Россия» – «Дом полимеров» - за первые дни посетило порядка 5000 гостей. Это крупнейшее образовательно-просветительское пространство в России о нефтегазохимии.

За последние 50 лет темп производства полимеров вырос более чем в 14 раз. Это значительно выше темпа производства традиционных материалов: алюминия – в 6 раз, стали в 2,8 раза. С помощью полимеров создают 98% вещей: компоненты для смартфонов и компьютеров, упаковка, обувь, медицинское оборудование, утеплители, трубы для ЖКХ и много другое.

«Дом полимеров» познакомит широкую аудиторию с современными синтетическими материалами, новыми технологиями, инициативами устойчивого развития и экологии. Кроме того, в павильоне расположен лекторий на 100 мест и практикум. В нем можно узнать, почему важно сортировать отходы и как подарить пластику вторую жизнь.

Важное направление работы тематического пространства – популяризация инженерных и рабочих профессий. В «Доме полимеров» будут проводиться экскурсии, образовательные лекции и мастер-классы для школьников и студентов. В течение времени работы всей выставки в павильоне будут работать молодые специалисты СИБУРа, которые на собственном примере расскажут гостям о своем карьерном пути в отрасли.

«От продуктов нефтегазохимии зависит прогресс не только нашей отрасли, но и экономики, страны в целом, потому что развитие многих областей связано с полимерами. Экспозиция расскажет о новых интересных профессиях, технологиях и удивительном многогранном мире химии. Это проект о созидании, о том, как мы вносим свой вклад в развитие этого мира. Мы приглашаем посетителей выставки познакомиться с «Домом полимеров» и рады каждому отзыву наших гостей», – сказала член-правления – управляющий директор Марина Медведева.

Павильон предполагает несколько форматов знакомства с экспозицией. Это мультимедийная программа и образовательные экскурсии. «Дом полимеров» может посетить любой желающий. Экспозиция расположена в павильоне № 12 на ВДНХ. На экскурсию можно записаться на сайте выставки в маршрутах «Зеленый путь» и «Умная энергетика». При свободном посещении экскурсии доступны каждые полчаса в порядке живой очереди.

Среди первых посетителей – московские школьники, которые уже успели познакомиться с «Домом полимеров».

«Я хочу быть химиком, потому что это интересная наука. Сегодня я в первый раз узнал, что такое полимеры. Это такая маленькая частичка, из которой делают различные вещи, они окружают нас везде», – сказал юный гость Дома полимеров Егор.

«Мне очень понравился «Дом полимеров». Больше всего запомнился зал с большой картой с географией СИБУРа. Мой отец уже работает в компании, и я тоже планирую развиваться в нефтегазохимии. Мне нравится химия и физика, поэтому я хочу стать лаборантом», – сказала посетительница экспозиции Екатерина.

Также своими впечатлениями поделились молодые сотрудники компании.

«Впечатления невероятные: поражен как выстроена экспозиция, ее наполнение. Большое спасибо экскурсоводам за рассказ и такой качественный контент. Также мне очень понравилось, что есть интерактивная и научная часть, которая преподнесена легко, доступно и будет понятна каждому посетителю», – сказал сотрудник СИБУРа Антон Садиков.

После окончания выставки-форума «Россия» планируется расширение экспозиции. Павильон будет реконструирован как площадка для реализации различных инициатив и проведения мероприятий, ориентированных на популяризацию научного знания среди школьников и студентов, их поддержку в самоопределении и развитии профессиональной карьеры в нефтехимии на предприятиях отечественной промышленности. Будут созданы классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. Для повышения экспертизы специалистов нефтегазохимической отрасли, в том числе молодых сотрудников, будут проводиться обучающие тренинги и сессии.

Сайт павильона .

СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков.

Мы выпускаем востребованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания новых возможностей, инвестируем в социальную инфраструктуру, улучшая качество жизни людей. Мы развиваемся через партнерство и обмен опытом, постоянный рост, движение к масштабным целям и приверженность принципам устойчивого развития. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других.

За последние 15 лет СИБУР инвестировал более 1,5 триллионов рублей в развитие отечественной нефтегазохимической отрасли, создание новых и модернизацию действующих производств.