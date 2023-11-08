Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне в российских регионах – участниках нацпроекта привели к нормативу 120 участков региональных и местных дорог, ведущих к спортивным организациям, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Качественные дороги и транспортная доступность играют немаловажную роль для развития любой сферы жизни, в том числе и для развития и популяризации любительского и профессионального спорта, здорового образа жизни. Взрослые и дети должны иметь возможность с комфортом добираться до стадионов и спортивных школ. Только в прошлом году в рамках дорожного нацпроекта в регионах обновили 725 км маршрутов к спортивным объектам. В этом году уже более половины из запланированных “спортивных маршрутов” сданы в эксплуатацию – это 120 участков общей протяжённостью порядка 400 км. И мы продолжаем эту работу», – сказал Марат Хуснуллин.

Всего в 2023 году планируется привести в нормативное состояние 181 дорожный объект к спортивным учреждениям протяжённостью более 780 км.

Так, в Иркутской области в этом году обновят 13 участков дорог к спортивным учреждениям – в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове и Черемхове. В общей сложности в нормативное состояние приведут более 15 км улично-дорожной сети. Помимо ремонта полотна на объектах проводят обустройство пешеходных переходов, устанавливают светофоры, барьерные ограждения, знаки, наносят разметку.

Доступнее и безопаснее стали маршруты к спортивным учреждениям и в Пермском крае. Здесь в этом году обновили почти 10 км таких дорог. Благодаря заблаговременной контрактации в столице Прикамья удалось отремонтировать часть объектов, запланированных на 2024 год.

В Екатеринбурге уже привели в нормативное состояние участки улиц общей протяжённостью более 5,5 км, которые ведут к спортивному центру Чкаловского района, детскому спортивному клубу, парку-стадиону, а также к спортклубу, где горожане занимаются единоборствами, воздушной гимнастикой, акробатикой и современными танцами. На всех объектах подрядные организации привели в нормативное состояние проезжую часть и тротуары, устроили бордюрный камень, а также заменили люки колодцев.