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На Комсомольской ТЭЦ-2 завершается масштабная ремонтная кампания 2023 года

8 ноября 2023, 16:45 233 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Энергетики СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) завершают реализацию ремонтной программы текущего года, общей стоимостью более 620 миллионов рублей.

Специалисты провели расширенные ремонты котлов № 5, 6, 9, 10 с заменой узлов для увеличения индекса технического состояния оборудования. Также выполнен капремонт турбоагрегата №7. На оборудовании провели контроль металла проточной части турбины и бандажных колец ротора генератора. Кроме того, закончен расширенный ремонт турбоагрегата №2 — проведена замена регулятора скорости на электронный.

Один из ключевых капремонтов выполнен на турбоагрегате №5. Здесь произвели замену рабочего колеса 21 ступени, поменяли крепеж цилиндра, а также установили новую паровую коробку регулирующего клапана №1.

Не менее важен расширенный ремонт котлоагрегата №8 с заменой ширмового пароперегревателя и гибов пароперепускных труб.

«Сейчас на станции продолжается ремонт одного котла, ведется обслуживание вспомогательного оборудования. Также обновляются здания и сооружения главного корпуса электростанции. К морозам мы готовы, иначе и быть не может. ТЭЦ работает в штатном режиме, выдерживаются заданные графики тепловой и электрической энергии», — сказал директор КТЭЦ-2 Олег Карымов.

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Метки: РУСГИДРО, ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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