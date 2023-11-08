Энергетики СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) завершают реализацию ремонтной программы текущего года, общей стоимостью более 620 миллионов рублей.
Специалисты провели расширенные ремонты котлов № 5, 6, 9, 10 с заменой узлов для увеличения индекса технического состояния оборудования. Также выполнен капремонт турбоагрегата №7. На оборудовании провели контроль металла проточной части турбины и бандажных колец ротора генератора. Кроме того, закончен расширенный ремонт турбоагрегата №2 — проведена замена регулятора скорости на электронный.
Один из ключевых капремонтов выполнен на турбоагрегате №5. Здесь произвели замену рабочего колеса 21 ступени, поменяли крепеж цилиндра, а также установили новую паровую коробку регулирующего клапана №1.
Не менее важен расширенный ремонт котлоагрегата №8 с заменой ширмового пароперегревателя и гибов пароперепускных труб.
«Сейчас на станции продолжается ремонт одного котла, ведется обслуживание вспомогательного оборудования. Также обновляются здания и сооружения главного корпуса электростанции. К морозам мы готовы, иначе и быть не может. ТЭЦ работает в штатном режиме, выдерживаются заданные графики тепловой и электрической энергии», — сказал директор КТЭЦ-2 Олег Карымов.
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