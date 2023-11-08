Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» повысили надежность электроснабжения Уфимского и Чишминского районов Башкирии. Для этого сетевики в рамках капитального ремонта на подстанции 110 кВ «Авдон» заменили воздушный шинный мост 10 кВ 2Т на кабельный.

Для выполнения работ был выбран современный кабель 10 кВ из сшитого полиэтилена с последующей обработкой огнезащитной краской для кабельных линий. Данное решение значительно снижает риски отключения силовых трансформаторов и потребителей подстанции.

Работы выполнены хозяйственным способом. Подстанция 110 кВ «Авдон» введена в эксплуатацию в 1977 году. В последние годы работники ПО «УГЭС» регулярно проводят техническое обслуживание ее оборудования, модернизируя мощности энергообъекта. Среди потребителей подстанции – АО «Птицефабрика «Башкирская», населенные пункты Жуково, Уптино, Авдон и Алкино-2.