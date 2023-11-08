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"Россети Ленэнерго" заключили контракты на 69,58 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года

8 ноября 2023, 14:30 303 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 За 9 месяцев текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» провели 780 закупочных процедур, заключили 1 184 контракта на общую сумму более 69,58 млрд рублей.

Из них с субъектами малого и среднего предпринимательства, работающими на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подписано 1 052 договора на более чем 48,9 млрд рублей. Это 70,4% от общего объема договоров по итогам закупок.

В числе наиболее крупных (свыше 500 млн рублей) контрагентов компании по итогам 9 месяцев - ООО «ГК Атом», АО «МИН», ЗАО «Митеп-Волга», ООО «Развитие Территорий», ООО «Селена Монтаж», ООО «ЭМ-110», ООО «СЭМЗ» и другие. Предметы заключенных контрактов - выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (по заявкам) на общестроительных и электросетевых объектах, поставка силовых трансформаторов, железобетонных опор и т.д.

Для внедрения и продвижения новых технологий и решений в электросетевой комплекс «Россети Ленэнерго» в текущем году уже провели 32 закупки инновационной продукции общей стоимостью свыше 5,2 млрд рублей. Исполнение годового плана закупки ведется в соответствии с графиком.

Торги проводятся на электронных торговых площадках: www.roseltorg.ru, tender.lot-online.ru.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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