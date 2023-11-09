Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 4 сертификата соответствия на кабельную продукцию:

Кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 в переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей (Заявитель: ООО "ОТК");

Кабели силовые, оснащенные соединительными приспособлениями (Заявитель: ООО "АЙДИ-ЭЛЕКТРО");

Кабели контрольные (Заявитель: ООО "Мир технологий");

Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (Заявитель: ООО "ЦСИИ").

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано одно юридическое лицо, связанное с кабельной промышленностью - ООО "ТМС" (ИНН 7100045880, зарегистрировано 03.11.23). Основной вид деятельности: Производство электроустановочных изделий

Рынок полимеров

Значение Индекса полимеров не изменилось и составляет 140 ед.

Индекс занятости и рынок труда

На сегодняшний день Индекс составляет 0,32. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,22, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс снизился на 0,02 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) снизился на 3,5% по сравнению с прошлой неделей.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7350 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9659 рублей (Wildberries). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5330 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по трем крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) по сравнению с прошлой неделей снизился на 5%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 83,48 рублей до 106,97 рублей за метр кабеля.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 9 ноября 2023 года.