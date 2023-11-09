​Согласовано строительство нескольких улиц у железнодорожной станции Санино в поселении Кокошкино. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Запланировано строительство нескольких улиц: от Боровского шоссе и далее вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним, а также формирование отстойно-разворотной площадки. Также предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе», — рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя Мэра, участок строительных работ располагается вблизи деревни Санино и одноименной железнодорожной станции.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, для удобства и безопасности пешеходов будут устроены тротуары, пешеходные и велосипедная дорожки, сформирована наземная перехватывающая парковка с южной стороны от остановочного пункта «Санино», а также карманы для стоянки такси и остановки наземного транспорта.

«Кроме того, для передвижения маломобильных граждан предусматриваются удобные тротуары, пониженный бортовой камень и наземные тактильные указатели», - добавила Анна Яковлева.

Также специалисты установят новые светофорные объекты, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением.

По словам главы ведомства, отдельный этап работ будет включать строительство очистных сооружений поверхностного стока вблизи пересечения проектируемого проезда №7009 с улицей Горького.