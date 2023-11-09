Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе встречи обсуждались темы создания ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк» в Нижнем Новгороде, развития научной инфраструктуры и реализации национального проекта «Наука и университеты».

Как отметил Дмитрий Чернышенко, нижегородский кампус станет одним из крупнейших среди подобных объектов в стране. Создаваемые образовательные площади будут рассчитаны на обучение до 7 тысяч студентов ИТ-специальностей. Благодаря реализации проекта в регионе появятся места для проживания около 5,5 тысячи студентов, обучающихся по цифровым профессиям.

«По поручению Президента к 2030 году в России должны быть построены не менее 25 кампусов мирового уровня. Нижегородский “Неймарк” уже является одним из флагманских проектов. Первые объекты кампуса появятся в 2024 году и будут рассчитаны на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. Это важная задача для субъекта, который славится развитым ИТ-кластером и наличием различных технологичных компаний. Кампус станет центром притяжения для молодёжи и окажет также позитивное влияние на развитие науки в регионе», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Глеб Никитин отметил, что проект межвузовского ИТ-кампуса планируется реализовать в пять этапов. Общая площадь всех объектов превысит 200 тыс. кв. м. В рамках первой очереди будет возведено 13 шестиэтажных и 5 четырёхэтажных корпусов гостиницы для более чем 1,3 тысячи студентов. Вторая и третья очереди предполагают строительство двух корпусов гостиниц на 4,2 тысячи человек недалеко от проспекта Гагарина. Кроме того, в рамках четвёртой очереди здесь же появится образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром, а в рамках пятой очереди около метромоста построят главный учебный корпус. Активная работа ведётся по всем площадкам.

«Прорабатывается наполнение кампуса и прежде всего будущие научные направления и образовательные программы, которые планируется реализовывать в рамках сетевого взаимодействия вузов – партнёров проекта совместно с ИТ-компаниями. На текущий момент в результате проведённых нами исследований и многочисленных переговоров удалось сформировать семь магистральных направлений развития научных исследований в кампусе по тем сферам, которые мы считаем наиболее перспективными для Нижегородской области. Уже сформированы три предварительные образовательные программы, найдены партнёры из числа ИТ-компаний, готовых преподавать некоторые дисциплины, остальные программы находятся на этапе исследований», – отметил Глеб Никитин.

Ключевыми научными направлениями в ИТ-кампусе «Неймарк» станут микроэлектроника полного цикла, телекоммуникации, ИИ и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность и защищённый ИИ, программно-аппаратные комплексы, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность. В настоящее время ведутся переговоры с российскими и международными исследователями, научными группами, а также индустриальными партнёрами о запуске проектов и лабораторий по конкретным темам в рамках данных направлений.

Также Глеб Никитин рассказал Дмитрию Чернышенко о работе Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), созданного в рамках национального проекта «Наука и университеты». В частности, на днях Нижегородский НОЦ подвёл итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов в области развития беспилотного транспорта, малотоннажной химии и инновационной медицины на сумму более 71 млн рублей. Проекты были разработаны и представителями науки, и бизнесом. Важным критерием при отборе стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона.

Напомним, что проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк» в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки по решению Президента России Владимира Путина. Он направлен на привлечение талантливой молодёжи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Период с 2022 по 2031 год указом Президента России Владимира Путина объявлен в стране Десятилетием науки и технологий. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. С актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.