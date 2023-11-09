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Энергетики повышают качество электроснабжения деревень в городском округе Солнечногорск

9 ноября 2023, 12:45 300 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты компании «Россети Московский регион» осуществили реконструкцию воздушной линии 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение около трех тысяч жителей деревень Ложки, Гончары и Пешки на территории городского округа Солнечногорск. С этой целью установлены 55 новых, взамен отслуживших сроки эксплуатации, опор ЛЭП и смонтированы 2,5 км самонесущего изолированного провода большего сечения (СИП).

К началу осенне-зимнего периода специалисты компании отремонтировали в городском округе Солнечногорск 34 трансформаторные подстанции, более четырех километров кабельных линий 0,4 – 500 кВ, заменили более 20 км голого провода 0,4 – 20 кВ на СИП, установили 183 новых опоры ЛЭП.

Результатом работ по реконструкции электросетевого оборудования станет повышение надежности электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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