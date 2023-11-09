В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты компании «Россети Московский регион» осуществили реконструкцию воздушной линии 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение около трех тысяч жителей деревень Ложки, Гончары и Пешки на территории городского округа Солнечногорск. С этой целью установлены 55 новых, взамен отслуживших сроки эксплуатации, опор ЛЭП и смонтированы 2,5 км самонесущего изолированного провода большего сечения (СИП).

К началу осенне-зимнего периода специалисты компании отремонтировали в городском округе Солнечногорск 34 трансформаторные подстанции, более четырех километров кабельных линий 0,4 – 500 кВ, заменили более 20 км голого провода 0,4 – 20 кВ на СИП, установили 183 новых опоры ЛЭП.

Результатом работ по реконструкции электросетевого оборудования станет повышение надежности электроснабжения потребителей.