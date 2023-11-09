Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершили подготовку электросетевого хозяйства Икрянинского района Астраханской области к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 гг. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения около 50 тысяч человек, проживающих на этой административной территории.

Энергетики отремонтировали почти 12 км воздушных и кабельных линий электропередачи, полностью заменили более 18 км провода, установили свыше 600 новых изоляторов, привели в нормативное состояние 74 опоры.

Работники энергокомпании провели ремонт и техническое обслуживание оборудования восьми ключевых подстанций 110/35 кВ: отремонтировали почти 20 силовых трансформаторов и 110 единиц подстанционного оборудования. Кроме того, на территории района энергетики привели в порядок 48 трансформаторных подстанций: провели осмотры, зачистку и смазку элементов, а также замену изношенных деталей.

Для снижения вероятности возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды энергетики очистили от поросли 17 га охранных зон линий электропередачи.