Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада отремонтировали 120 разъединителей на ключевых центрах питания 220 кВ Республики Коми и Архангельской области. Повышена надежность электроснабжения регионов с населением более 1,7 млн человек, инфраструктурных и промышленных предприятий.

Разъединители являются важнейшим коммутационным оборудованием, предназначенным для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении ремонтных и профилактических мероприятий. В рамках программы энергетики выполнили замену дефектных деталей, чистку изоляции, регулировку основных узлов, измерения контактов.

Наибольший объем работ выполнен на подстанции 220 кВ «Вельск», которая участвует в электроснабжении южных районов Архангельской области и обеспечивает связи с Вологодской энергосистемой. Здесь проведен ремонт 44 разъединителей.

В Коми энергетики обновили оборудование на подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности Печорской ГРЭС и передачу электроэнергии объектам компаний «Транснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и РЖД. Все работы выполнены без ограничений электроснабжения потребителей.