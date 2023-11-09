Столичный завод наладил выпуск отечественной термопластичной стеклокомпозиционной ленты, которая используется для создания армирующего слоя новой линейки импортозамещающих гибких полимерных армированных труб (ГПАТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Группа ПОЛИПЛАСТИК наращивает производственную базу для выпуска гибких полимерных армированных труб – высокотехнологичной импортозамещающей трубной продукции для использования в нефтегазовом секторе. Так, на московском «Заводе АНД Газтрубпласт» после модернизации и создания дополнительного производственного участка был налажен выпуск термопластичной стеклокомпозиционной ленты. Она используется для создания армирующего слоя новой линейки труб. Инвестиции в проект составили около 150 миллионов рублей», – отметил Владислав Овчинский.

Выпуск термопластичной стеклокомпозиционной ленты уже начался. На заводе оборудована высокотехнологичная линия, на которой можно выпускать до трех тысяч километров ленты в год – этого объема достаточно для производства до 1,5 тысячи километров ГПАТ, что полностью закрывает потребности Группы в компонентах для их производства.

«Создание нового производства термопластичной стеклокомпозиционной ленты – часть программы Группы по освоению производства гибких полимерных армированных труб. ГПАТ – это инновационное решение для российского нефтегазового комплекса. Оно было разработано силами собственного НИИ Группы. В ближайшее время будут запущены новые производственные линии на заводах Группы в Тюмени и Иркутске. Использование полимерных труб при строительстве нефтепромысловых трубопроводов обеспечит ощутимый положительный эффект в экономии затрат, повышении надежности и увеличении их срока службы», – отметил директор департамента промышленных проектов Группы Максим Колесов.

В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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