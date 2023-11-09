Планируется провести работы не только на самих скважинах, но и оборудовать подъездные дороги и построить газопровод-шлейф и метанолопровод. Это уже вторая очередь. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение строительных работ на объектах добычи.

Согласно проектной документации, на разных площадках месторождения запланировано обустройство и строительство дополнительных скважин. Так, на одной из них общая протяженность промысловых трубопроводов составляет 13,5 км. Чуть больше 4 км – подъездные автомобильные дороги.

«На Ево-Яхинском газоконденсатном месторождении запроектирована и прокладка газопровода-шлейфа. Его длина составит почти 9 км. По нему пластовая смесь от скважин транспортируется к установкам комплексной подготовки газа», – рассказал главный эксперт проекта Иван Попов.

Появится на объекте добычи и метанолопровод длиной 4,5 км. Учитывая географическое расположение месторождения, а это суровый край с сильными перепадами температур и значительными морозами, нельзя допустить гидратообразование в начальный период работы газопровода и при дальнейшей эксплуатации. Если пренебречь мерами безопасности, то можно создать аварийную ситуацию, ведь гидраты в виде серьезных отложений собираются на стенках газопровода и могут полностью парализовать его работу.

Больше года назад началась добыча на Ево-Яхинском блоке месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. В него, помимо Ево-Яхинского месторождения, входит еще Усть-Ямсовейское и часть Уренгойского месторождения. Голубое топливо обеспечивает внутренний рынок, потребителей и ряд крупных промышленных предприятий.

Генеральный проектировщик – АО «Институт «Нефтегазпроект». Застройщик – ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз».