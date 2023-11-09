В бойлерной районного теплоснабжения Ленинградской АЭС смонтированы два декарбонизатора. Новое оборудование представляет собой цилиндрические стальные баки с наполнителем, позволяющим эффективно удалять из воды углекислый газ, который вызывает коррозию оборудования и трубопроводов. Предыдущие декарбонизаторы находились в работе с 1987 года, за это время произошел их технический износ.

«Новое современное оснащение препятствует появлению коррозии в трубопроводах и насосном оборудовании. Это позволит стабильно обеспечивать теплом в осенне-зимний период и горячей водой круглогодично не только дома, социальные объекты в г. Сосновый Бор, но и промзону, где расположена Ленинградская АЭС, а также другие предприятия атомной отрасли», - рассказал начальник химического цеха Сергей Ушаков.

Раньше для удаления углекислоты использовались керамические кольца Рашига - кислотоупорные детали в виде цилиндров диаметром 25 мм, которые засыпались в рабочие емкости оборудования в хаотичном порядке. Теперь на новом оборудовании используется специальный наполнитель отечественного производителя из Санкт-Петербурга, который более чем в четыре раза эффективнее предыдущего. Такой подход позволил ускорить процесс дегазации воды, а материал, из которого изготовлен наполнитель при промывке не может разбиться или раскрошиться, что повышает срок службы наполнителя.



Модернизация бойлерной продолжается — постепенно будут выполнены работы по замене брызгоотделителей и подводящих трубопроводов, модернизация складов хранения реагентов, узла регенерации фильтров, узла нейтрализации кислых вод после регенерации. Срок окончания работ в 2028 году.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составляет более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.