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На конкурсы программы "Формула хороших дел" поступило более 570 заявок

9 ноября 2023, 11:00 361 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: СИБУР

СИБУР завершил прием заявок на грантовый конкурс и конкурс межрегиональных проектов программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

В текущем цикле на грантовый конкурс поступило 505 заявок из 16 городов присутствия компании. Организации Дзержинска представили 38 проектов. Больше всего заявок поступило по направлениям «Культура» (10 заявок) и «Инклюзия» (8 заявок). Организации Кстово представили 37 проектов. Больше всего заявок поступило по направлениям «Спорт» (13 заявок) и «Культура» (6 заявок).

Наибольшее количество заявок поступило из Нижнекамска (Республика Татарстан) – местные организации представили на конкурс 88 проектов (17% от общего количества заявок). На втором месте по количеству заявок – Тобольск (Тюменская область), из которого пришло 69 заявок (13%). Некоторые заявки тоболяков будут вынесены на голосование жителей города. Уже традиционно наиболее популярными направлениями грантового конкурса «Формулы хороших дел» стали «Спорт» (24%) и «Культура» (21%).

На конкурс межрегиональных проектов подано 68 заявок, больше всего – по направлению «Культура»: 24% от общего числа заявок. Другими популярными направлениями оказались «Образование и наука» (19%), «Город» (18%) и «Охрана окружающей среды» (18%).

Елена Снежко, руководитель программы «Формула хороших дел»:

«Вовлечение местных сообществ и сотрудничество с авторитетными институциями федерального уровня – один из базовых принципов программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Мы видим, как последовательно повышается качество проработки и реализации проектов, образуются новые коллаборации наших партнеров, появляются новые креативные и социально значимые идеи проектов. Мы рады, что в городах присутствия СИБУРа при поддержке Компании развивается сообщество лидеров позитивных изменений».

В настоящее время ведется обработка и оценка заявок. Победителей конкурсов определит жюри в составе представителей СИБУРа и экспертов социальной сферы, результаты конкурса будут объявлены до конца 2023 года. 

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru

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Метки: СИБУР, СИБУР-КСТОВО, СИБУР-НЕФТЕХИМ
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