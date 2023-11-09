Сегодня в Казани состоялось заседание совета директоров АО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации. Совещание прошло на площадке Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова под председательством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с участием генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря, управляющего директора АО «Туполев» Вадима Королева, первого заместителя управляющего директора – директора КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» Николая Савицких. В ходе совета директоров обсуждался в том числе ход реализации программы масштабирования производства пассажирских самолетов Ту-214.

«Казанский авиационный завод находится на новом этапе своего развития. Благодаря большой поддержке руководства страны на предприятии ведется масштабная программа модернизации и технического перевооружения. Сегодня мы дали старт строительству двух новых производственных объектов на территории завода. Параллельно мы ведем большую работу по закупке нового оборудования и подготовке высококвалифицированных кадров. Все это позволит нам качественно и в срок выполнить государственную задачу по наращиванию выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214», – сказал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В связи с ростом производственной программы на заводе будут построены центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214. Перед началом совещания состоялась символическая церемония закладки первых свай в местах строительства новых заводских корпусов.

«Важнейшие направления работы Казанского авиазавода сегодня – выполнение гособоронзаказа и увеличение производства гражданской техники. Это требует серьезного обновления производства. Развитие Казанского авиазавода – один из крупнейших инвестиционных проектов модернизации производства в отрасли. Сегодня был дан старт строительству новых корпусов завода. Запуск новых мощностей позволит выполнить обязательства по программе производства и поставки самолетов Ту-214 в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли», – сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«Темпы производства будут увеличены прежде всего за счет ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей, а также дополнительного набора основных производственных рабочих. Это позволит значительно увеличить пропускную способность завода», – сообщил управляющий директор АО «Туполев» Вадим Королев.

Помимо производственной инфраструктуры идет активное обновление территории и общественных пространств Казанского авиазавода.

В рамках мероприятий по реализации кадровой политики в целях профориентации студентов и школьников обновлен музей Казанского авиазавода. Новое пространство музея организовано в интерактивном формате с использованием современных аудиовизуальных решений, которые призваны привлечь внимание молодежи к авиастроению, познакомить с производственными и инженерными профессиями и в целом сформировать привлекательный образ современного самолетостроительного предприятия в контуре Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

Также выполнены работы по благоустройству на территории завода. У центральных проходных появилась новая зона для проведения общезаводских мероприятий – сквер, в центре которого установлен фонтан. За основу архитектурной экспозиции взят образ самолета. Благоустройство предприятий и создание комфортной среды для работников – одно из направлений кадровой стратегии ОАК, направленной на удержание и привлечение кадров в авиастроение и формирование привлекательного имиджа работодателя.