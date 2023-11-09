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Представитель "Россети Волга" рассказал об опыте внедрения правил "нулевого травматизма" в компании

9 ноября 2023, 12:59 301 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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Сегодня в Саратовской областной Думе прошли депутатские слушания по вопросам охраны труда и защиты трудовых прав граждан. В заседании принял участие заместитель главного инженера – начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Волга» Алексей Глубокий. Представитель компании выступил с докладом о мерах профилактики травматизма в «Россети Волга». Особое внимание было уделено Концепции «нулевого травматизма» Vizion Zero, которая на протяжении последних лет успешно внедряется во всех филиалах компании.

Концепция «нулевого травматизма» – это качественно новый подход к организации профилактической модели управления охраной труда, объединяющий три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

В компании действует Кодекс руководителя по обеспечению производственной безопасности, закрепляющий ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников «Россети Волга» и третьих лиц на вверенном участке работы. Вектор работы направлен на то, чтобы каждый сотрудник компании знал и соблюдал ключевые правила, предписывающие заботиться как о личной безопасности, так и о безопасности других участников тех или иных работ. Свод правил охватывает все сферы деятельности предприятия, включая необходимость использования средств защиты и спецодежды, соблюдение алгоритмов безопасной работы в электроустановках, правила безаварийного движения при пользовании автотранспортом и т.д.

«Строгое соблюдение этих правил позволяет свести к минимуму случаи производственного травматизма», – подытожил выступление Алексей Глубокий.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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