На площадку строительства АЭС «Аккую», преодолев более 1700 морских миль (3150 км) морского пути, доставлен корпус реактора — важнейшее оборудование блока № 3.

Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем. Это крупногабаритное оборудование, внутри которого на этапе эксплуатации АЭС будет находиться активная зона, где размещается ядерное топливо, устройства систем управления и защиты реактора, конструкционные элементы для контролируемой ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю. Корпус реактора для третьего энергоблока АЭС «Аккую» изготовлен на предприятии машиностроительного дивизиона Росатома — заводе «Атоммаш». Вес оборудования в транспортировочной упаковке составляет 347,5 тонны, длина – 11,45 метра, ширина – 5,7 метра.

«После завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа. При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций. Это оборудование работает в особых условиях. Оно должно обеспечивать герметичность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реакторной установки в течение более чем 60-летнего срока службы», — отметил первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар» - директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

Корпус реактора стал пятым по счету, отгруженным с производственной площадки Росатома в 2023 году. Такой объем отгрузок на сегодняшний день является абсолютным рекордом для атомного машиностроения за всю историю его существования. В настоящее время Росатом является крупнейшим в мире экспортером атомных технологий, Госкорпорация ведет серийное строительство атомных объектов в семи зарубежных странах.

Источник: Пресс-служба АО «Аккую Нуклеар»