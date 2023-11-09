РусКабель посетил открытие нового цеха Москабельмет

Новый цех «Завода Москабель» открылся в Богородском городском округе Московской области сегодня, 9 ноября. Предприятие начнёт выпускать импортозамещающие кабели для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. При изготовлении продукции будет использоваться только отечественное сырье. Наша редакция не смогла пропустить такое серьезное событие. На торжественной церемонии открытия в числе уважаемых гостей присутствовал Александр Гусев, генеральный директор «РусКабель». Специально для читателей RusCable.Ru мы подготовили оперативный фоторепортаж и рассказ о том, что же значит для всей кабельной промышленности открытие этого производства. Приглашаем к прочтению!

Праздник начинается с ленточки

Тожественная церемония открытия предприятия началась с приветственных слов Президента Группы Компаний «Москабельмет» Михаила Портнова.

«Мы рады приветствовать всех на нашем новом объекте. Если говорить о «Москабеле», как о предприятии, которое занимает лидирующие позиции на кабельном рынке, то не может быть, чтобы у нас не было развития. Сегодня мы присутствуем на площадке, которая даст нам дополнительные мощности по производству кабельных изделий, расширит линейку нашей продукции. Новое оборудование, новые технологии, новые материалы позволят нам выпускать высококачественную продукцию, и ту продукцию, которая имеет высокие потребительские свойства», — отметил Портнов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «Москабельмет» поставляет продукцию во все отрасли промышленности, а также важнейшие объекты для государственных нужд.

«Мы успешно решаем вопросы импортозамещения, прикладываем немало усилий, чтобы наши позиции технологического суверенитета укреплялись, — добавил Михаил Константинович.

От переработки кабельных отходов к производству кабелей

«Завод Москабель» первым в стране начал производить кабельную продукцию. На сегодняшний день это старейшее городское предприятие со 128-летней историей. Вспомнить об истоках производства предложил Вице-президент Группы Компаний «Москабельмет» Николай Ревзин. Он рассказал, что на территории, где сегодня находится завод, раньше стояла установка по переработке кабельных отходов.

«Помимо переработки мы всегда мечтали делать кабель. На площадке в большом количестве складировались всевозможные детали. Сегодня здесь создано современное производство с продуманной логистикой. С тем коллективом, который сформировался на этом производстве мы достигнем новых успехов в поставках кабельных изделий для нужд страны», — сказал Ревзин.

Большой вклад в общее дело

Открытие цеха по производству импортозамещающих кабелей в Подмосковье проходило при содействии федерального Фонда развития промышленности. Как рассказал генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков, в создание нового производства инвестировали свыше 530 млн рублей, из которых 262 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Я хотел бы поблагодарить ФРП И представителей власти за оказанную поддержку, а самое главное – поблагодарить нашу команду за их большой вклад в общее дело. Мы обязательно запустим здесь вторую и третью очередь. Это только начало», — обратился он к гостям праздника.

Моряков добавил, что в новом цеху запущена работа не одной, а сразу десяти производственных линий для изготовления импортозамещающего кабеля.

Шаг за шагом к развитию

Президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков назвал открытие нового цеха большим шагом в развитии кабельной промышленности.

«Сегодняшнее событие вносит изменения в парадигму развития отрасли. В нашей стране был такой тяжёлый период, когда завод воспринимал, как арендная площадь. Поэтому многие из них погибли в борьбе с арендаторами. Открытие нового производства можно назвать индикатором развития промышленности. Она – основа нашего технологического суверенитета», — сказал он.

Новые рабочие места

Персонал предприятия позитивно отзывается об открытии нового завода, ведь это не только способствует развитию отрасли, но и даёт новые рабочие места для специалистов. На предприятии в поселке Воровского создано 100 рабочих мест. Коллектив формируется из ответственных работников. Общаться некогда, ведь каждый сотрудник сосредоточен на выполнении поставленной задачи. Несмотря на большую ответственность, сотрудники вежливы и приветливы друг с другом. Иногда операторы на соседних линиях успевают перекинуться между собой парой фраз.

Специалисты предприятия рассказали журналистам «РусКабель» о тонкостях своей работы

В новом цеху будут выпускать геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления. Когда предприятие заработает в полную силу, ежегодные объемы производства достигнут 6 тыс. км изделий, из них около 1 тыс. км составят судовые кабели.

Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной Александр Федоненков в профессии около 18 лет. Пришёл на завод сразу после окончания промышленно-экономического колледжа. Навыки управления оборудованием получил уже на заводе, в процессе работы.

За многолетний опыт стал специалистом, и теперь с лёгкостью говорит о сложных процессах производства.

«Перед вами линия по производству капиллярных трубок. Мы производим трубки для разных нужд. Но, вне зависимости от назначения, они необходимы для защиты кабеля. На нашем предприятии установлено новое оборудование. Раньше комплектующие производились за рубежом, а сейчас практически все отечественное», — рассказал рабочий.

Он показал экструдер, который разогревает массу и подаёт её в формующую ванну, где та преобразуется в трубку.

«Пастикат плавится при температуре около 200 градусов. Готовое изделие наматывается на барабан, а мы отмеряем для заказчика необходимое количество продукта. Одни могут заказать 500 метров, а другие – до 200 км. Под каждый заказ аппарат настраивают индивидуально», — объяснил специалист.

Старший инженер Илья Переславцев продемонстрировал самое интересное оборудование завода, где происходит процесс гальванизации.

«Под воздействием кислот, температуры и электролиза на медную проволоку наносится слой стороннего металла, в данном случае – никель. Как известно, медь имеет свойство быстро окисляться под воздействием кислорода, а при такой обработке этого не происходит. В дальнейшем проволоку можно будет использовать в любых кабелях», — уточнил инженер.

Везде незаменимы

Важно отметить, что продукция завода используется при строительстве больниц, жилых домов, спортивных объектов, экспортируется в страны СНГ и за рубеж. Поэтому запуск новой производственной площадки стало важным событием для всей промышленности.

Другим важным фактором является то, что с открытием новой производственной площадки предприятие запускает импортозамещающее производство новых видов продукции для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. Среди них геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления.

Какие кабели заменят импортные аналоги?

· Геофизические кабели для нефтяных скважин

Одни из самых наукоемких в разработке конструкции и сложных в изготовлении. Они используются для спуска, подъема, связи и электропитания геофизических приборов и аппаратов. Условия работы таких кабелей очень жесткие – они подвергаются высоким нагрузкам при спуске и подъеме, абразивному износу о стенки скважин, коррозионному воздействию бурильного раствора в условиях высокого давления до 98 Мпа и температуры до +300C. Кроме того, такой тип кабеля применим в рыболовном траловом флоте для геофизических и геологических исследований на море.

· Греющие кабели

Используются в системах электрообогрева трубопроводов. Это защищает их от замерзания содержимого, предотвращает конденсацию и парафиновые отложения, облегчает контроль вязкости транспортируемых нефти и нефтепродуктов и поддержание температуры в условиях низких внешних температур. Среди преимуществ кабельных систем обогрева – экономичность, удобство и простота монтажа, регулируемость и долговечность. Кроме того, такие кабели подходят для прогрева монолитного бетона и железобетона, узлов и деталей строительных машин, а также кровельных поверхностей, водостоков, полов и других строительных конструкций.

· Кабели связи и управления

Необходимы при геофизических и геологических исследованиях, буксировке подводной и наводной аппаратуры, электроразведке, исследованиях шельфа и управления робототехническими устройствами. Такие кабели можно использовать при температурах окружающей среды от -88 С до +300 С.

· Судовые огнестойкие кабели

Применяются в силовых и осветительных сетях судна, плавучего сооружения или морской стационарной платформы, в цепях управления, контроля, сигнализации, связи и межприборных соединений внутри помещений. Кабели пригодны к эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 С до +60 С, повышенной относительной влажности воздуха до 100%, устойчивы к воздействию морской воды, солнечного излучения, горюче-смазочных материалов и буровых растворов.

Основными заказчиками выступят «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», РЖД, «Россети», «Норникель», Мосгортранс и другие крупнейшие российские предприятия.



текст и фото Юлия Смагринская