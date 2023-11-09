В ходе торжественной церемонии президенты России и Казахстана подписали совместное заявление к 10-летию подписания между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий РФ и Казахстана на 2024-2026 годы.

Кроме того, министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.

По итогам переговоров Министерство спорта РФ и Министерство туризма и спорта Казахстана подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между двумя странами на 2024-2026 годы. Также подписан совместный план мероприятий по взаимодействию Федеральной таможенной службы РФ и Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана на 2024-2025 годы. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда подписали Федеральная служба по труду и занятости РФ и Комитет труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" подписали соглашение об информационном партнерстве, предусматривающее развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере информации.