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Токаев и Путин подписали заявление и план действий на 2024-2026 годы

9 ноября 2023, 17:30 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
© Константин Завражин/POOL/ТАСС

© Константин Завражин/POOL/ТАСС

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление и план совместных действий двух стран на 2024-2026 годы.

В ходе торжественной церемонии президенты России и Казахстана подписали совместное заявление к 10-летию подписания между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий РФ и Казахстана на 2024-2026 годы.

Кроме того, министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.

По итогам переговоров Министерство спорта РФ и Министерство туризма и спорта Казахстана подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между двумя странами на 2024-2026 годы. Также подписан совместный план мероприятий по взаимодействию Федеральной таможенной службы РФ и Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана на 2024-2025 годы. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда подписали Федеральная служба по труду и занятости РФ и Комитет труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" подписали соглашение об информационном партнерстве, предусматривающее развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере информации.

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Метки: КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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