В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили расчистку трасс высоковольтных воздушных линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Центральная – Химзавод-1» и «Центральная – Химзавод-2» на площади 38 га в Белореченском районе Краснодарского края. ЛЭП обеспечивают электроснабжение крупного кубанского производителя минеральных удобрений.

Специалисты выполнили обрезку древесно-кустарниковой растительности в границах охранных зон ЛЭП механизированным способом. Это необходимо для профилактики технологических нарушений на энергообъектах, которые могут возникнуть из-за падения деревьев и веток в результате непогоды. Кроме того, зарастание просек затрудняет эксплуатационное обслуживание и проведение плановых ремонтных работ.

Ранее, в рамках ремонтной программы 2023 года на воздушных линиях электропередачи «Центральная – Химзавод-1» и «Центральная – Химзавод-2», энергетики провели техническое обслуживание и замену 1 650 изоляторов. Специалисты установили современные изоляторы из закаленного стекла, которые обладают увеличенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» снабжает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9 тыс. км.