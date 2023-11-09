Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ, осуществляющей электроснабжение двух населенных пунктов Киришского района Ленинградской области и ряда предприятий г. Кириши.

В рамках реконструкции линии электропередачи энергетики установили 58 железобетонных опор, в том числе 45 промежуточных и 13 анкерных. Кроме того, специалисты компании осуществили монтаж 2,5 км самонесущего изолированного провода (СИП), безопасность которого обеспечивается специальной полимерной оболочкой, защищающей от внешних вредных факторов и повышающей надежность функционирования ВЛ. Также смонтированы 6 разъединителей и реклоузер – специальное устройство, позволяющее в том числе выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях на объекте. В рамках инвестиционной программы проведено расширение трассы ВЛ.

Благодаря использованию техники с повышенной проходимостью на гусеничном ходу, а также вездехода «ТРЭКОЛ», бурильно-крановой установки и АГП на шасси автомобилей «КАМАЗ» и «УРАЛ» с колесной формулой 6х6, специалисты филиала «Тихвинские электрические сети» смонтировали ВЛ на участках с лесистой и заболоченной местностью.

В результате проведенных работ была существенно повышена надежность и качество электроснабжения жителей деревень Бережки и Еврейское болото Киришского района Ленинградской области общей численностью около 200 человек, а также нескольких производственных предприятий и автозаправочных станций, расположенных в г. Кириши.