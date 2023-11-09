Специалисты «Россети Московский регион» начали применять электротехническое оборудование из новых надежных материалов - маркеры светящиеся металлические из алюминиевого сплава, вместо пластиковых.

Маркеры светящиеся металлические используются в целях раннего обнаружения их пилотами воздушных судов и перевозчиками негабаритных грузов по автодорогам, железным дорогам и водоемам, в светлое и темное время суток, а также в условиях плохой видимости.

Новое современное оборудование было применено на переустроенном участке кабельно-воздушной линии 220 кВ «ТЭЦ-22 – Чагино-7,8», которая проходила в зоне реконструкции улицы Верхние Поля в Москве. Для обеспечения дальнейшего возведения автомагистрали были демонтированы 3 опоры и установлены 7 новых опор с повышением габарита над проезжей частью не менее 14 метров.

Преимущество нового оборудования в том, что маркеры совмещают в себе дневную и ночную маркировку проводов за счет подсветки и яркого окраса корпуса, снижают нагрузку на провода и не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации, они полностью автономны. По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем использовании данной разработки на ВЛ 35- 220 кВ.

В эксплуатации «Россети Московский регион» маркерные шары появились сравнительно недавно – первые МСШ начали монтировать в Москве с 2017 года. Сейчас установка шаров-маркеров на провода в столичном регионе производится при реконструкции и новом строительстве высоковольтных ЛЭП. На данный момент на ЛЭП 35-220 кВ установлено более 500 шаров-маркеров, в том числе 42 маркерных светящихся шара типа СМБМ 01.