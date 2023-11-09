Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершают ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ в Пригородном районе республики.

Технические мероприятия проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящей зиме и позволят повысить надежность электроснабжения более восьми тысяч жителей в 10 селах района.

В частности, оперативно-ремонтные бригады Архонских и Октябрьских районных электрических сетей с начала года отремонтировали более 55 трансформаторных подстанций и 36 км линий электропередачи. Энергетики заменили в том числе 106 опор и более 7 км провода.

Специалисты проводят работы с учетом будущего роста нагрузок – в дальнейшем новых потребителей можно будет присоединять без ущерба для качества электроснабжения населенных пунктов.

Всего на реализацию ремонтной кампании в Пригородном районе филиал «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» направит свыше 9 млн рублей.