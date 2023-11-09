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"Россети Юг" улучшили электроснабжение промышленной зоны города Волжского

9 ноября 2023, 12:15 311 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Волжская – Латекс», обеспечивающей электроэнергией производственные предприятия одного из крупнейших промышленных центров Нижнего Поволжья – города Волжского.

Энергетики отремонтировали 4,2 км воздушной линии электропередачи, где заменили порядка 310 дефектных стеклянных изоляторов и усилили стойки 11 железобетонных опор.

Ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность электроснабжения ряда значимых предприятий Волгоградской области, в числе которых ОАО «ЭКТОС-Волга», АО «Волжскрезинотехника», ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий».

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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