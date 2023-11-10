Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство отечественного оборудования для диагностики электромагнитного фона в производственных помещениях. Аппаратура предназначена для измерения напряженности магнитного поля на рабочих местах, расположенных вблизи источников повышенного излучения. Например, рядом с линиями электропередачи, томографами и установками электролиза. Повышенный электромагнитный фон негативно влияет на здоровье сотрудников и производительность труда.



Измеритель напряженности магнитного поля позволяет точно определить уровень электромагнитного излучения от промышленных приборов и выявить риск его негативного влияния на организм человека. Измерение уровня электромагнитного фона проводится в рамках диагностики условий труда при производственном контроле и специальной оценке рабочих мест.

«С 2020 года при проведении специальной оценки условий труда федеральное законодательство требует измерения напряженности электромагнитного поля. Воздействие электромагнитного поля может вызывать головные боли, бессонницу, ухудшение концентрации внимания, повышенную возбудимость, нарушения работы сердечной мышцы, аритмию и т.д. Все это негативно влияет на здоровье сотрудников и приводит снижению производительности труда. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, не влияющее на здоровье человека излучение составляет 80 ампер на метр в течение 8 часов. Новое оборудование «Росэлектроники» позволит с высокой точностью производить необходимые замеры», – сказали в Ростехе.

Измерители напряженности магнитного поля разработаны входящим в «Росэлектронику» научно-производственным предприятием «Циклон-тест». В состав оборудования входят три изотропные антенны, которые позволяют определять электромагнитный фон в диапазоне от 0,008 до 200 кА/м. Также решение включает методику прямых замеров, разработанную специалистами предприятия. С ее помощью можно проводить измерения уровней вредных и магнитных полей во всех диапазонах, установленных нормами проведения специальных условий оценки труда.

«Для получения объективных результатов и снижения рисков для сотрудников необходимо использовать максимально точное оборудование. В отличие от аналогичных приборов, новый измеритель не требует ориентации в пространстве за счет применения изотропных антенн, которые излучают электромагнитную энергию одинаковой интенсивности во всех направлениях, что повышает качество проводимых замеров. По нашим оценкам, российский рынок таких измерительных приборов достигает 60 млн рублей, что соответствует оснащению порядка 300 испытательных лабораторий. Первые поставки новых устройств уже начались», – заявил генеральный директор НПП «Циклон-тест» Алексей Петрухин.

В составе Ростеха НПП «Циклон-тест» занимается испытаниями электронной техники гражданского, медицинского и военного назначения. Также предприятие проводит специальную оценку условий труда и оценку рисков производственной деятельности.