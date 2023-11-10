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День клиента IEK в Казани – вас ждет много интересного. Встречаемся 30 ноября 2023 года

10 ноября 2023, 16:15 205 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
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Вы уже зарегистрировались на День клиента IEK в Казани? Если нет, сделайте это прямо сейчас! Мы встречаемся 30 ноября 2023 года, осталось не так много времени.

Для участников Дня клиента мы подготовили насыщенную программу. Весь день будут работать 3 секции: «Промышленные решения IEK», «Решения IEK для жилищного и социального строительства», «Решения IEK для оптовой и розничной торговли». Подробную программу мероприятия можно посмотреть здесь: https://www.iek.ru/promo/iek-day/.

Эксперты IEK расскажут все, что вы хотите знать о современной электротехнике и IT, а также о новых трендах их развития. Познакомим вас с реальными кейсами для различных отраслей, а также представим продуктовые анонсы — только лучшее от IEK в 2024 году.

Если вы давно хотели решить сложные вопросы проектирования, монтажа или эксплуатации электроустановок — спрашивайте, инженеры IEK знают ответы.

А может, вы хотите стать официальным дилером, сертифицированным сборщиком НКУ или даже частью команды IEK? Нет ничего проще! Приходите на День клиента IEK — и мы расскажем, как это сделать.

Конференция бесплатна для всех участников. Но количество мест в зале ограничено, а желающих много. Успейте зарегистрироваться!

Где: IT PARK им. Башира Рамеева. Казань, ул. Спартаковская, 2.

Когда: 30 ноября 2023 года, регистрация с 8:30.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.71

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