Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Энергетики "Россети Урал" обеспечили выдачу мощности для базы строительства автотрассы "Москва – Казань – Екатернинбург -Тюмень" на юге Пермского края

Энергетики "Россети Урал" обеспечили выдачу мощности для базы строительства автотрассы "Москва – Казань – Екатернинбург -Тюмень" на юге Пермского края

10 ноября 2023, 13:30 326 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в рамках реализации услуги «Технологическое присоединение под ключ» выполнили комплекс мероприятий по подключению к электрическим сетям комплекса объектов ООО «Транссстроймеханизация».

Данная компания осуществляет работы по строительству участка скоростной трассы М-12 «Восток» «Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень» на территории Пермского края.

В рамках договора «ТП под ключ» энергетики «Пермэнерго» построили более 1,5 км кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ, более 100 метров кабельной линии 10 кВ. Также установлены 6 комплектных трансформаторных подстанций суммарной мощностью 4 890 КВА.

Это позволило обеспечить электроснабжение строительного городка, ремонтной базы и асфальтобетонного завода. Общая выданная мощность составила 4 190 кВт.

Компания «Трансстроймеханизация» выразила энергетикам благодарность «за качественное предоставление услуги «ТП под ключ» и оперативное технологическое присоединение к электрическим сетям своих объектов.

Новая автотрасса М-12 «Восток» станет частью международного коридора Европа - Западный Китай, создание которого предусматривает один из нацпроектов - «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
10.11.2023
Энергетики "Россети Урал" выполнили ремонт наружного освещения моста через реку Вишера
10.11.2023
"Россети Кубань" завершает подготовку к зиме в ленинградском энергорайоне
10.11.2023
Энергетики подключили к сетям зарядную станцию в Пушкино
10.11.2023
Московская компания разработала контроллеры для управления инженерными системами
10.11.2023
В Севастополе индустриальный парк чуть не построили на электросетях
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+