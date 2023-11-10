Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в рамках реализации услуги «Технологическое присоединение под ключ» выполнили комплекс мероприятий по подключению к электрическим сетям комплекса объектов ООО «Транссстроймеханизация».

Данная компания осуществляет работы по строительству участка скоростной трассы М-12 «Восток» «Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень» на территории Пермского края.

В рамках договора «ТП под ключ» энергетики «Пермэнерго» построили более 1,5 км кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ, более 100 метров кабельной линии 10 кВ. Также установлены 6 комплектных трансформаторных подстанций суммарной мощностью 4 890 КВА.

Это позволило обеспечить электроснабжение строительного городка, ремонтной базы и асфальтобетонного завода. Общая выданная мощность составила 4 190 кВт.

Компания «Трансстроймеханизация» выразила энергетикам благодарность «за качественное предоставление услуги «ТП под ключ» и оперативное технологическое присоединение к электрическим сетям своих объектов.

Новая автотрасса М-12 «Восток» станет частью международного коридора Европа - Западный Китай, создание которого предусматривает один из нацпроектов - «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».