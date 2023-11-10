Директор филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» Сергей Золотарёв принял участие в работе одной из ключевых дискуссионных площадок Русского экономического форума, который в эти дни проходит в Челябинске.

Выступление Сергея Золотарёва в рамках панельной дискуссии в первый день работы РЭФ-2023 было посвящено вопросам повышения доступности электросетевой инфраструктуры. Тема оказалась одной из наиболее востребованных, согласно онлайн-опросу, проведенному энергетиками «Россети Урал» в ходе дискуссии. Заинтересованная аудитория обсудила ряд системных вопросов взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и бизнеса, наметила направления дальнейшей оптимизации «клиентского пути» технологического присоединения объектов к инженерной инфраструктуре.

В ходе дискуссии выступили заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Шаль, первый заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга, заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская, заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин, первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин и другие.

Модератор дискуссии Елена Раевская сообщила, что Челябинская область вошла в перечень пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта и представила сформировавшиеся практики и принципы работы по взаимодействию Минэкономразвития, бизнеса и ресурсоснабжающих организаций. Оптимизация ряда этапов стала возможной благодаря созданию инвестиционного комитета, свода инвестиционных правил и интервьюированию предпринимателей. Так, функции специализированной организации по работе с инвесторами в Челябинской области выполняет Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Центр «Мой бизнес», который привлекает и сопровождает инвестиционные проекты по принципу «одного окна».

«В целях проведения качественной работы по сопровождению инвестиционных проектов заключены соглашения о сотрудничестве с филиалом ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго», АО «Челябинскгоргаз», АО «Газпром газораспределение Челябинск». И здесь не могу не отметить эффективную работу с коллегами, действительно, благодаря активному сотрудничеству многие вопросы стало решать намного проще», - сказала Елена Раевская.

Директор филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» Сергей Золотарев отметил, что при осуществлении технологического присоединения к сетям, будь то электро-, газо- или водоснабжение, инвестор сталкивается с двумя основными вопросами: стоимость подключения и его сроки, и перечислил инструменты, которые могут существенно помочь заявителям в рамках решения данных направлений взаимодействия,

«Есть ряд направлений, которые могут быть эффективно проработаны самим клиентом: это определение категории надежности, точный расчет необходимой мощности и выбор наименее загруженного по мощности района, который будет характеризоваться минимальным количеством осложняющих факторов. Эти действия помогут оптимизировать технические параметры объекта подключения, что позволит наиболее точно рассчитать стоимость присоединения», - пояснил директор филиала «Челябэнерго».

Избежать лишних затрат клиенту также поможет услуга по разработке перспективного технического решения, предоставляемая энергетиками ПАО «Россети Урал»: на начальной стадии проекта специалисты компании подберут оптимальный вариант размещения и подключения объекта.

«У нас есть предложения, которые призваны оказать системное воздействие: это внедрение комплексного подхода к развитию территории, - добавил Сергей Золотарёв. - Очень важно уже на стадии реализации земельных участков под многоквартирные дома администрациям районов предусматривать в проекте планировки площадки для размещения центров питания и коридоров для прокладки инженерных сетей; при реализации земельных участков под индивидуальное жилищное строительство иметь уже подготовленную инфраструктуру (электроснабжения, газоснабжения). Подобный подход позволит в перспективе уйти от проблемы невозможности размещения сетевых объектов и обеспечить подключение клиентов в оптимальные сроки. Это – комплексная инициатива, требующая участия Правительства Челябинской области, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций и бизнеса».

Напомним, Русский экономический форум проходит с 9 по 11 ноября в Челябинске на площадках Radisson Blu Hotel и концертного комплекса «Таганай». Организаторами мероприятия федерального масштаба, выступили Правительство Челябинской области, комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата России и Всемирный русский народный собор. В центре внимания аудитории - темы развития суверенной экономики России. В работе РЭФ-2023 участвуют свыше трех тысяч человек, среди них государственные деятели, представители региональной власти и бизнес сообщества, руководители ресурсоснабжающих организаций и предприятий, руководители региональных отделений общественных организаций, эксперты в сфере экономики и финансов, блогеры и др.