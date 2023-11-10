Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили ремонт наружного освещения моста через реку Вишера и подходов к нему на автомобильной дороге регионального значения Губдор-Чердынь.

Специалисты сетевой компании установили 40 опор освещения, смонтировали 68 современных светодиодных светильников. Также осуществили замену 1800 метров кабельной линии, смонтировали щит управления наружным освещением.

Выполненный проект стал очередным этапом развития дополнительных услуг «Россети Урал» в тесном сотрудничестве с муниципалитетами и профильными ведомствами, которое позволяет совместно решать проблемы освещенности улиц и дорог регионов присутствия компании.

Мост через Вишеру расположен на въезде в поселок Рябинино и является основной транспортной артерией, связывающей Чердынский городской округ с центральной частью региона и соседними округами. Это самое крупное мостовое сооружение муниципалитета – его протяженность вместе с подходами составляет 709 метров.

Отметим, мост был построен в 1998 году и с тех пор ни разу не ремонтировался, в том числе из-за его особенностей – он не только длинный, но еще и высокий. Ремонтные работы здесь были начаты в 2022 году.

В ходе ремонта моста помимо замены опор и светильников наружного освещения были заменены некоторые подферменники на опорах, обновлено дорожное полотно. Также проведена замена ограждения, оборудована ливневка.

Ремонт мостового сооружения через реку Вишера в Чердынском городском округе выполнен в рамках программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.