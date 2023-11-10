Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики подключили к сетям зарядную станцию в Пушкино

10 ноября 2023, 15:45 226 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Министерство энергетики Московской области реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» подключили к сетям в Пушкино зарядную станцию для электротранспорта, установленную на ул. Серебрянка. Мощность ЭЗС 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль всего за 30 минут. Работы были выполнены в рамках договора технологического присоединения станции к сетям компании.

Для подключения зарядной станции было выполнено строительство 275 м кабельной линии электропередачи 0,4 кВ от подстанции ТП-1318. А также смонтирован распределительный щит.

В ближайшее время работники компании подключат к сетям «Мособлэнерго» в Пушкинском г.о. еще две «быстрые» зарядные станции на Ярославском шоссе и ул. Толмачева в Ивантеевке.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов Подмосковья компанией установлено 262 ЭЗС.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей» или по ссылке, а также размещена в сервисе «Яндекс Карты».

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.

Обсудить на форуме
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
10.11.2023
Ремонт путепровода по улице Марата в Кемерово оценили в 221,6 млн
10.11.2023
"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Петродворцового района
10.11.2023
В Севастополе индустриальный парк чуть не построили на электросетях
10.11.2023
Московская компания разработала контроллеры для управления инженерными системами
10.11.2023
Энергетики "Россети Урал" обеспечили выдачу мощности для базы строительства автотрассы "Москва – Казань – Екатернинбург -Тюмень" на юге Пермского края
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+