Энергетики подключили к сетям зарядную станцию в Пушкино

Министерство энергетики Московской области реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» подключили к сетям в Пушкино зарядную станцию для электротранспорта, установленную на ул. Серебрянка. Мощность ЭЗС 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль всего за 30 минут. Работы были выполнены в рамках договора технологического присоединения станции к сетям компании.

Для подключения зарядной станции было выполнено строительство 275 м кабельной линии электропередачи 0,4 кВ от подстанции ТП-1318. А также смонтирован распределительный щит.

В ближайшее время работники компании подключат к сетям «Мособлэнерго» в Пушкинском г.о. еще две «быстрые» зарядные станции на Ярославском шоссе и ул. Толмачева в Ивантеевке.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов Подмосковья компанией установлено 262 ЭЗС.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей» или по ссылке, а также размещена в сервисе «Яндекс Карты».

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.