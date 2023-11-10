Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы специалисты «Мособлэнерго» полностью завершило запланированные на 2023 год работы в 26 городских округах по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья.

Мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов выполнены в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Волоколамске, Химках, а также в Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Ленинском, Одинцовском и Богородском городских округах.

К программе энергетики приступили в начале марта текущего года. За это время построено 30 трансформаторных подстанций. В муниципалитетах, вошедших в программу, построено и реконструировано 70,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи. На ЛЭП заменено 567 опор и 81 км провода.

Также проведены капитальные ремонты оборудования 35 трансформаторных подстанций, из них 7 ТП расположены на территории г. о. Чехов, 6 ТП — в г. о. Домодедово.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется третий год подряд. Работы проводятся в тех районах Подмосковья, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по вопросам качества электроснабжения. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%.