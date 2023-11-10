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IEK GROUP – платиновый партнер Международного чемпионата "Хайтек"

10 ноября 2023, 15:15 260 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Группа компаний IEK
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С 13 по 17 ноября 2023 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет юбилейный 10-й Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и Третий Кубок по рационализации и производительности. Чемпионат стал крупнейшей федеральной площадкой для обмена опытом и апробации современных российских технологий. Участники чемпионата — лучшие рабочие крупнейших корпораций и промышленных предприятий России. В 2023 году к ним присоединятся представители BRICS и ASEAN. IEK GROUP станет платиновым партнером мероприятия.

IEK GROUP с момента основания чемпионата курирует компетенцию «Электромонтаж», предлагая современные решения. Благодаря этому, соревнования проходят только на российском электротехническом оборудовании. За 10 лет задания чемпионата выросли из простой сборки электротехнических схем до современного промышленного электромонтажа с применением интеллектуальных цифровых технологий.

В этом году участникам предстоит запрограммировать систему автоматизации управления освещением и приводом на базе продукции ONI. Задание также включает в себя проектирование и наладку человеко-машинного интерфейса, программирование логических реле и настройку частотно-регулируемого привода. Все представленные технологии вошли в Международную спецификацию по компетенции «Электромонтаж», разработчиком которой стала IEK GROUP.

Не пропустите масштабное соревнование среди представителей высокотехнологичных профессий!

Ждем вас с 13 по 17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» по адресу:

г. Екатеринбург, бул. ЭКСПО-бульвар, 2А.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
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