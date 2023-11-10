«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение нового 15-ти этажного двухсекционного крупнопанельного жилого дома в Можайске. Дом рассчитан на 140 квартир. Заявленная мощность объекта – 404,63 кВт.

В рамках договора технологического присоединения специалисты компании выполнили строительство двухтрансформаторной блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) 10/0,4 кВ, которая оснащена двумя трансформаторами по 630 кВА. В целях надежного электроснабжения жителей в новой БКТП смонтировано оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики. БКТП имеет возможность круглогодичного подъезда персонала компании.

Для подключения к сетям жилого дома проложено 270 метров кабельной линии (КЛ) 10 кВ, из них 70 метров – с использованием метода горизонтально направленного бурения (ГНБ), а также построено 350 метров КЛ 0,4 кВ, где 90 метров выполнено методом ГНБ

Электроснабжение нового жилого дома осуществляется по второй категории надежности. В этом случае, сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам.

Права на завершение строительства данного жилого дома были переданы Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области, который достроил дом.