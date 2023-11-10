Столичный производитель электрооборудования создал отечественные параметрические контроллеры для управления инженерными коммуникациями. Ранее агрегаты поставлялись в Россию из-за рубежа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Электротехническая отрасль Москвы уверенно укрепляет свои позиции – свыше 130 предприятий в городе наращивают производство и успешно реализуют концепцию технологической независимости. Так, специалисты компании «АТБ Электроника» создали отечественные контроллеры управления инженерными системами, которые не уступают зарубежным аналогам. С их помощью можно координировать работу промышленных вентиляционных и холодильных установок, центральных кондиционеров, тепловых пунктов и других агрегатов. Серийное производство устройств будет запущено до конца 2023-го – в год планируется выпускать не менее 10 тысяч таких изделий», – рассказал Владислав Овчинский.

Для каждого из видов оборудования предназначено соответствующее универсальное конфигурируемое программное обеспечение компании-производителя, с помощью которого можно настроить контроллеры под определенные задачи. Кроме того, в нем есть Wi-Fi-модуль, что позволяет управлять техникой при помощи смартфона. Устройство имеет встроенный дисплей и энкодер с осязаемым кликом, а также оснащено коммуникационными интерфейсами для интеграции в системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

«Ключевые производители комплектного оборудования тестируют и подтверждают заявленные характеристики контроллера. Устройство обеспечивает повышенную производительность труда при производстве систем автоматизации комплектного инженерного оборудования за счет исключения необходимости программирования, что позитивно сказывается на рентабельности заводов – потребителей нового контроллера», – отметил основатель компании Роман Дементьев.

В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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